У ЦАР напали на шахту, загинули 9 громадян Китаю: місцеві у вбивстві звинувачують ПВК "Вагнера"

Озброєні люди в Центральноафриканській Республіці уранці 19 березня штурмували одну з місцевих шахт, яку контролює Китай. Унаслідок цього загинули 9 громадян КНР, ще 2 – поранені.

Влада підозрює у нападі на шахту місцевих повстанців. Ті, своєю чергою, заперечують свою причетність і стверджують, що це справа рук бойовиків ПВК "Вагнера".

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Що відомо про напад на китайську шахту

Озброєні люди напали на китайську шахту, яка належить компанії Gold Coast Group. Спершу нападники відкрили вогонь по охоронцях, а потім і по працівниках. Напад стався через кілька днів після того, як озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході країни біля кордону з Камеруном.

На тлі цих подій президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера запланував візит до Китаю, аби заспокоїти тамтешніх інвесторів.

Спершу головними підозрюваними стала організація "Коаліція патріотів за зміни", яка регулярно має бойові зіткнення з урядовими військами. Однак вони на себе відповідальності за напад не беруть. Навпаки, там переконані, що за нападом стоять бойовики ПВК "Вагнера" з метою залякування китайців, аби збільшити сфери впливу росіян в країні.

Варто відзначити, що вагнерівців найняв президент Туадера. В ООН звинувачують найманців у вчиненні воєнних злочинів.

У чому російський інтерес

Більшість золотих шахт ЦАР під контролем Китаю. У New York Times влітку минулого року повідомяли, що вагнерівці посилили викачування золота у Судані. Саме так Росія, яка перебуває під санкціями, отримала можливість поповнювати свої золоті запаси. До слова, частину золота вагнерівці вивозять як контрабанду. Викачування золота з Африки допомагає країні-терористці втримувати курс рубля.

Тому відлякування китайських інвесторів може зумовлювати інтерес ПВК "Вагнера" та особисто "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина до викачування золота в Африці. Зокрема, за даними Politico, упродовж минулого року вагнерівці особливо активізувалися в Центральноафриканській Республіці.