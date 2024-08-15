Ініціатива за нами, – Жданов про просування у Курській області

На території Курської області тривають активні бойові дії. Силам оборони вдається захоплювати населені пункти та брати в полон військових країни-агресорки.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що темпи наступу Сил оборони у Курській області не такі як у перші дні. Він пояснив, що це зумовлено тим, що росіяни підтягують туди резерви, тому бої стають більш жорсткими.

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"Однак ініціатива за нами й ми продовжуємо просування вглиб територій Росії", – сказав він.

Успіхи Сил оборони

Олег Жданов зауважив, що ЗСУ на східному фланзі вздовж річки Псел просуваються на обох берегах.

Це вказує на те, що наш плацдарм стає набагато ширшим, ніж він був на самому початку. Там (у Курській області – 24 Канал) ми маємо успіх і намагаємось продовжити його розвиток,

– наголосив він.

ЗСУ у Суджі

На думку військового експерта, отримання контролю українськими військовими у місті Суджа є вагомим здобутком, адже це найбільший районний центр, який захопили Сили оборони на території Росії.

"Для нас це знакова подія, але переломний момент буде якщо ми переріжемо трасу біля Рильська та вийдемо до міста Курчатов. Чим більше ми захоплюватимемо населених пунктів, тим вагомішою, у політичному сенсі, буде ця операція", – зазначив Жданов.

Де розташоване місто Курчатов: карта