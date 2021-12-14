Вагон потяга Укрзалізниці засипало снігом
Джерело:"Новини live"
Укрзалізниця знову втрапила у скандал. Так в одному з вагонів потяга Лисичанськ – Ужгород тамбур засипало снігом.
Ймовірно, сніг потрапив у тамбур через щілини у дверях. Пасажири скаржаться на такий стан потягів.
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У тамбурі одного з вагонів поїзда № 046 "Лисичанськ – Ужгород" помітили чудову зимову картину – все засипало снігом,
– мовиться у повідомленні.
Припускають, що це спеціальна послуга для тих, хто нудьгував за снігом.
Зауважимо, у частині областей України протягом останніх днів сніжна та прохолодна погода. Крім того, 19 грудня, у День святого Миколая, країну накриє ще більше похолодання. Температура повітря опуститься до -12 градусів.
Додаткові потяги на свята
Укрзалізниця призначила низку додаткових поїздів на новорічні свята. Зокрема, у "лижних" напрямках.
- № 235/236 Київ – Ужгород (через Славське),
- №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці,
- №259/260 Суми, Київ – Ворохта,
- №123/124 Київ – Одеса,
- №211/212 Харків – Львів,
- №167/168 Львів – Одеса,
- №201/202 Ковель – Київ,
- №197/198 Ковель – Київ,
- №238/237 Одеса – Ужгород.
Детальніше про розклад потягів модна прочитати за посиланням.