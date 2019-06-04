Вакарчук, Луценко та Гройсман: як політики реагують на вбивство хлопчика поліцейськими

Українські політики вже почали реагувати на цинічну стрілянину п'яних поліцейських, яка призвела до смерті п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова. Загалом, вони висловлюють свої співчуття та наголошують на проваленій реформі правоохоронних органів.

Зазначимо, що дитина померла у лікарні через вогнепальне поранення, завдане п'яними патрульними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому.

Читайте також: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

Політики висловлюють слова скорботи через трагічну смерть 5-річного хлопчика.

Так, музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що це катастрофа – коли за "гнилу правоохоронну систему" діти платять життям.

"Якщо ми як суспільство і як держава нічого з цим не зробимо – це вирок. Щиро співчуваю родині Тлявових, які зараз оплакують свого синочка, внучка, братика Кирилка. Винні мають бути покарані, а подібні випадки зникнути раз і назавжди. Закликаю всіх об‘єднатись і довести реформу правоохоронних органів до кінця. Не маємо права зробити інакше", – написав він у Facebook.

Мер Львова та голова "Самопомочі" Андрій Садовий теж поспівчував родині загиблого хлопчика. Він написав, що кара для убивць-поліцейських має бути невідворотною. "І не лише для них, але й тих чинів, які робили цинічні спроби покрити "своїх". Інакше друга Врадіївка", – додав Садовий.

Генпрокурор України Юрій Луценко запевнив, що він підписав листа на ім‘я міністра МВС з вимогою зняти з посади відповідального за п’яне дикунство керівника Райвідділу поліції. Луценко також висловив щирі співчуття батькам та рідним дитини.

Народна депутатка Ірина Геращенко висловила свої сподівання, що п‘яні покидьки отримають максимальне покарання і додала "Царство небесне маленькому Кирилу, дуже важка новина, неможливо таке усвідомити і читати. Найщиріші співчуття родині".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що винні у смерті хлопчика з Переяслава-Хмельницького мають бути жорстко покарані і жодних виправдань тут бути не може.

А депутат Єгор Соболєв відповів, що Арсен Аваков – корумпований і неефективний міністр внутрішніх справ, якого треба якомога швидше позбутися.

На його сторінці йдеться про те, що депутат запропонував відправити його у відставку ще у 2015 році, коли Аваков почав захищати "беркутівців" і люстрованих керівників МВС, але міністра зберігали і зберігають "договірняки" між олігархами.

Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.



Патрульним поліцейським готують підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство. 4 червня їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.