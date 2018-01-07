Вакарчук у Львові на Різдво поласував особливою кавою: фото
Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук святкує Різдво у рідному Львові. Під час свого перебування у місті Лева музикант завітав до однієї із кав’ярень, де йому подали особливу каву.
Про це свідчить допис Вакарчука на його сторінці у Twitter.
"Ось таку різдвяну каву мені зробили в рідному місті! #Різдво #Львів", – мовиться у повідомленні музиканта.
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Зазначимо, що на опублікованому фото зображена різдвяна свічка та горнятко кави. А на молочній піні напою зображені ініціали гурту "Океан Ельзи" – літери О.Е.
Додамо, що окрім посту про каву, Вакарчук написав привітання із Різдвом.
"Світлого і щасливого Різдва усім! Христос Народився! Славімо Його!", – мовиться у повідомленні музиканта.