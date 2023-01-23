Ексголову Нафтогазу Коболєва залишили на волі: ВАКС не задовольнив клопотання прокурора

23 січня відбулось засідання Вищого антикорупційного суду України у справі ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва. Суд залишив клопотання прокурора щодо тримання під вартою Коболєва без задоволення.

Нагадаємо, що НАБУ висунуло Коболєву підозру в незаконному преміюванні працівників компанії. Зокрема посадовець і собі визначив премію у розмірі 10 мільйонів доларів США.

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Як пройшло засідання суду

Під час виступу Андрій Коболєв заявив, що за його керівництва компанія змогла стати прибутковою. Також він заявив, що команда Нафтогазу зробила все, щоб відмовитись від російського газу та завадити будівництву "Північного потоку-2".

Адвокат підозрюваного Тарас Пошиванюк сказав, що є рішення Наглядової ради НАК Нафтогаз, яка самостійно визначила суму премії. Також він просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Ще один захисник Коболєва Олексій Носов заявив, що ексочільник Нафтогазу не збирається переховуватись від правосуддя, бо його підзахисний розуміє міру покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нардепи пропонували взяти Коболєва на поруки

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що хоче взяти підозрюваного на поруки.

Знаю його з 2014 року. Мені дуже боляче, як людині, яка виступає за відновлення інфраструктури. Моя особиста порука не буде даремною і поставить крапку у цій справі,

– сказав депутат.

Ба більше, услід за Железняком виступив і Максим Хлапук. Він зазначив, що роль Коболєва заклала ринок газу. У захист ексголови правління Нафтогазу висловився й сержант ЗСУ Юрій Гудименко.

Андрій Супрун, засновник громадської організації "Рада економічної безпеки", також вважає, що звинувачення у бік Коболєва безпідставні. За словами захисників, Коболєв працює консультантом з іноземними країнами і допомагає їм побороти залежність від газу країни-агресора.

САП оскаржить рішення суду

Після оприлюднення результатів засідання суду у САП повідомили, що оскаржать його рішення. Прокурор САП вважає рішення ВАКС необґрунтованим та незаконним.

"Незастосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству", – йдеться у повідомленні.



Зазначають, що після ознайомлення з повним текстом рішенням суду прокурор оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції.

Що відомо про справу Коболєва