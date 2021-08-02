ВАКС не зміг розглянути клопотання НАБУ про запобіжний захід Чаусу

Вищий антикорупційний суд почав розглядати клопотання про запобіжний захід екссудді Миколі Чаусу. Однак засідання перенесли через відсутність підозрюваного.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду в понеділок, 2 серпня.

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У неділю, 1 серпня 2021 року, до ВАКС від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Києва,

– йдеться у повідомленні.

"Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 1 серпня 2021 року, проте, у зв'язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00, – додали у ВАКС.

Водночас видання Liga.net, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, пише, що 1 серпня слідчий суддя відмовився зобов'язувати СБУ доставити Чауса на судове засідання 4 серпня.

Тепер НАБУ просить цей захід застосувати – взяти екссуддю під варту.

Історія з Чаусом: що відомо

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва, поки у 2016 році його не затримали через хабар у 150 тисяч доларів.

Аби втекти від правосуддя в Україні він виїхав у Молдову. Однак весною 2021 року стало відомо, що Чауса викрали у центрі Кишинева.

Екссуддю 30 липня в одних шортах знайшли на Вінниччині. Коли СБУ везла його до Києва – НАБУ намагалося перехопити автомобіль.

У 2017 році Чаусу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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