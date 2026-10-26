ВАКС зменшив заставу для Юлії Тимошенко у понад 120 разів

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Тепер її розмір становить 266 тисяч гривень.

Процесуальне рішення суддя ухвалив після особистого клопотання нардепки. Про це стало відомо з трансляції засідання суду, передає УП.

Яке рішення суду?

За клопотанням Юлії Тимошенко головуючий суддя Олег Ткаченко задовольнив вимогу про перегляд розміру запобіжного заходу. Під час виступу вона звернулася до суду з проханням знизити суму.

Я дійсно прошу суд змінити застосований до мене запобіжний захід у вигляді застави шляхом зменшення її розгляду з 33 мільйонів 280 тисяч гривень до 266 тисяч 240 гривень,

– сказала Тимошенко.

Суддя повністю задовольнив клопотання у цій частині. Відтак кошти, які раніше внесли за нардепку як заставу, мають повернути тим, хто їх надав. Йдеться про майже 33 мільйони гривень.

Нинішній розмір застави у 125 разів або на 99,2% менший, ніж попередній.

У Центрі протидії корупції додали, що своє звернення Тимошенко аргументувала тим, що наразі вона не має жодних обов'язків, а тому, на її думку, заставу мають повернути.

Нагадаємо, у січні НАБУ та САП повідомили Юлії Тимошенко про підозру в спробі підкупу народних депутатів з інших фракцій за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Перед початком засідання ВАКС Тимошенко назвала оприлюднені НАБУ плівки сфальсифікованими, запевнивши, що такої розмови "не було ніколи в її житті".