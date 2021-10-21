Вакцинація або негативний тест: на Тернопільщині посилили карантин

У Тернопільській області 21 жовтня посилили карантин. Обмеження стосуються транспортних перевезень, а також роботи розважальних закладів.

Відтепер на Тернопільщині запровадили нові умови для роботи закладів та проведення масових заходів.

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Посилення карантину у Тернополі

Заклади громадського харчування, спортивні зали, продовольчі і непродовольчі ринки, крамниці, державні структури не можуть працювати у разі:

відсутності 100% вакцинації,

чи негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не більше як за 72 години,

чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, зробленого не більше, як за 42 години,

чи документу від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів.

Без наявності цих умов не можна також проводити масові заходи. Правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів.

Місцева влада наголосила, що карантин посилюють через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні