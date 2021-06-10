Документ про вакцинацію "Супутником V" не дає права на в'їзд в Україну, – МВС

У МВС повідомили, що документи про вакцинацію "Супутником V" не дають іноземцям права на в'їзд в Україну. Таке рішення пояснили тим, що російську вакцину не додали до переліку ВООЗ.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія перетворила свою вакцину у гібридну зброю. Україна за жодних обставин не купуватиме російський препарат.
Зауважте Протоколу не існує, – Скоріна пояснив, чому російський "Супутник V" не визнають у світі
Станом на червень 2021 року ВООЗ дозволила використання таких вакцин:
- Pfizer-BioNTech;
- AstraZeneca;
- CoviShield;
- Johnson & Johnson's;
- Moderna;
- Sinopharm;
- Sinovac.
"Супутник V": останні новини
- Франція відкрила кордони для туристів 9 червня. Водночас країна не впускатиме до себе туристів, які вакцинувались "Супутником V". Це рішення аргументували тим, що російський препарат не схвалили ні європейський регулятор, ні ВООЗ.
- Тим часом Росія пропонує популярним блогерам розповсюджувати інформацію про нібито підвищення смертності після вакцинації Pfizer-BioNTech.