Документ про вакцинацію "Супутником V" не дає права на в'їзд в Україну, – МВС

10 червня 2021 , 11:43
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Джерело:

МВС України

У МВС повідомили, що документи про вакцинацію "Супутником V" не дають іноземцям права на в'їзд в Україну. Таке рішення пояснили тим, що російську вакцину не додали до переліку ВООЗ.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія перетворила свою вакцину у гібридну зброю. Україна за жодних обставин не купуватиме російський препарат.

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Станом на червень 2021 року ВООЗ дозволила використання таких вакцин: 

  • Pfizer-BioNTech;
  • AstraZeneca;
  • CoviShield;
  • Johnson & Johnson's;
  • Moderna;
  • Sinopharm;
  • Sinovac.
Зауважте! Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вже начебто веде переговори з Росією щодо вакцинації  українців "Супутником V" на кордоні Білорусі .

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Автор: Мар'яна Бекало