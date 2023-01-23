Істерія з ППО: за 6 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї встановили "Панцир-С1"

Кремль продовжує істерію з встановленням ППО. ЗРК "Панцир-С1" з'явився уже у Новгородській області поблизу резиденції Путіна у селі Ящерово Валдайського району.

Останнім часом ППО уже бачили на будинках у центрі Москви і на віддаленні від підмосковного Рубльовського шосе, де живе російська еліта. Тепер російські ЗМІ оприлюднили фото біля особистої резиденції диктатора.

Увага У Москві нервують: навколо Кремля встановили уже три комплекси ППО "Панцирь-С1"

Ці комплекси ППО захищають від імовірного українського удару особисто президента Володимира Путіна і його близьких. Такий висновок можна зробити після того, як установка ППО з'явилася поруч із валдайською резиденцією президента. Інших об'єктів для охорони, крім резиденції, тут просто немає,

– йдеться у повідомленні.

Житель міста Валдай у Новгородській області зробив знімок у селі Ящерово – на фотографії комплекс ППО, який, було розміщено в селищі кілька тижнів тому.

На фото, ймовірно, комплекс "Панцир-С1". Такі ж останніми днями були помічені в центрі Москви і в Підмосков'ї.

На Валдаї встановили ППО / Фото російські ЗМІ

Очевидно, що система ППО з'явилася в Ящерово десь відразу після атаки українських дронів на російські військові аеродроми в глибині країни – перша атака на авіабази під Рязанню і в Енгельсі Саратовської області була 5 грудня.

Жителі Ящерового і сусідніх сіл, з якими сконтактували журналісти, підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. Ба більше, один зі співрозмовників зазначив, що комплекс не стоїть без діла – він перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.

Ящерово – одне з двох найближчих сіл до президентської резиденції, що стоїть на березі одного з місцевих озер під назвою Ужин. Від Ящерово до путінської резиденції близько 6 кілометрів.

Зазначають, що Валдайская резиденція Путіна, хоча й називається офіційною, майже не виконує представницьких функцій. Вона більше відома як місце особистого дозвілля Путіна, його близьких і друзів.

Туди на закриті вечірки до Путіна приїжджали зірки естради. Там же Путін нерідко зустрічається з віп-гостями.

Путін буває на Валдаї дуже часто, "він любить" це місце. Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до Путіна люди на кшталт офіцерів ФСО і керівників управсправами президента,

– зазначає видання.

Що цікаво, ніякої критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств або великих скупчень військової техніки та особового складу в цьому районі немає. Тобто, Путін і справді не на жарт розхвилювався щодо власної безпеки та безпеки свого оточення.

Істерія Кремля зі встановлення ППО: мотиви

У Москві встановили уже принаймні три системи ППО на дахах адміністративних будівель, а саме:

міноборони на Фрунзенській набережній;

адміністративна будівля в Тетеринському провулку;

ГУ МВС на Петрівці, 38.

Усі вони перекривають центр прийняття рішень окупантів, а саме Кремль. Також у зоні їхньої дії значна частина столиці країни-терористки.

Західні ЗМІ вважають, що у Росії можуть бути нажахані роботою безпілотників, через діяльність яких "бавовна" завітала до Саратова та Рязані. Ці міста розташовуються не так вже й далеко від самої Москви, на відстані 800 та 200 кілометрів відповідно.

Однак, у Кремлі можуть бати й інші цілі. Так, в Інституті вивчення війни вважають, що таким чином в Росії прагнуть створити інформаційні умови, щоб підготувати росіян до "затяжної війни" в Україні.