Герасимову можуть шукати заміну: "Атеш" дізнався деталі про перестановки у Генштабі Росії
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валєрій Герасимов проходить військово-лікарську експертизу, що може свідчити про можливі перестановки у верхівці командування, пише "Атеш".
- Обговорюються два потенційні кандидати на його місце: командувач Повітрянодесантних військ генерал Теплинський та командувач Центрального військового округу генерал Мордвічев.
- Інформація про можливу відставку Герасимова надійшла від кількох джерел, але поки що це лише чутки, які обговорюються в офіцерських колах росіян.
Начальник Генштабу ЗС РФ Валєрій Герасимов зараз проходить військово-лікарську експертизу. Водночас у військово-політичному командуванні ворога уже обговорюють потенційних кандидатів на місце генерала.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Атеш".
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Що відомо про можливу відставку Герасимова
Джерела "Атеш" з угруповання російських військ "Дніпро" повідомили, що начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валєрій Герасимов проходить військово-лікарську експертизу у Москві. Поки що це на рівні чуток, але інформація надійшла партизанам від кількох джерел.
У русі опору нагадали, що саме Герасимов – головний стратег вторгнення в Україну, незмінний начальник Генштабу ЗС РФ та особистий друг Путіна.
Формально ВЛЕ – стандартна процедура. Але якщо її проходить ключова постать російської військової машини, то це вже серйозний сигнал. Можливо, у верхівці командування готуються серйозні перестановки. Або система шукає спосіб "м'яко списати" тих, хто провалив наступ,
– зазначили партизани.
Агенти "Атешу" розповіли, що в офіцерській курилці штабу угруповання "Дніпро" обговорюють двох можливих кандидатів на посаду начальника Генштабу – командувача Повітрянодесантних військ, генерала Теплинського та командувача Центрального військового округу генерала Мордвічева.
"Наскільки це ґрунтується на реальних інсайдах – сказати складно. Можливо, це просто розмови в курилці, але люди з таким рівнем допуску рідко базікають без приводу", – резюмували в "Атеші".
До слова, 26 квітня Валєрій Герасимов доповів Путіну про нібито повне витіснення українських сил з Курської області. Генерал також визнав, що "звільняти" регіон допомагали північнокорейські солдати.