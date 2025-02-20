Залужний назвав свою ключову помилку як головнокомандувача

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав, що очікував, що втрати у російській армії змусять їх зупинитися. Втім, він недооцінив наполегливість і безпринципність супротивника.

Про це він повідомив у середу, 19 лютого, виступаючи онлайн на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості", передає 24 Канал. Залужний зазначив, що це була його помилка.

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Якої помилки припустився Залужний

Валерій Залужний висловився стосовно свого припущення, що на початку вторгнення колосальні втрати могли стати перепоною для Росії у продовженні війни. На його думку, подібне переконання було помилкою.

Я був абсолютно впевнений у тому, що якщо ми найбільше завдамо втрат російській армії й Росії, і ці втрати змусять врешті відмовитися від подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка. На сьогодні ми бачимо, що, імовірніше за все, людський ресурс для Росії є чи не найдешевшим,

– заявив він.

За його словами, Росія "точно не рахується з людськими втратами й готова досягати своєї мети навіть через найважчі втрати людей". Ексголовнокомандувач зазначив, що необхідно враховувати таку політику Кремля.

"Тому це потрібно враховувати. Мабуть, максимальне завдання втрат противнику на сьогодні залишається актуальним, але точно не є ключем для отримання перемоги врешті-решт", – резюмував Валерій Залужний.

До слова, він також розповів про три ключові переваги, які наразі має Росія у війні. В України є відставання у розвитку безпілотних систем на оптоволокні, неможливість масового застосування керованих авіабомб та обмеженість людських ресурсів.