"Партія Залужного": соціологи підрахували, що політсила головкома могла б пройти до Ради
Джерело:BBC
Під час повномасштабної війни Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став відомим на весь світ. Люди називають його "Залізним генералом" та довіряють. Тож соціологи вирішили підрахувати, якби в Залужного була політсила, чи пройшла вона б до Верховної Ради.
Так, джерела ВВС зазначають, що вже кілька місяців у закритих соцопитуваннях фігурує гіпотетична "партія Залужного". Цікаво, що її показники досить-таки високі.
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"Партія Залужного" пройшла б до Ради
За словами журналістів, співрозмовник, який бачив ці цифри, стверджує, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, "партія Залужного" могла б бути другою після президентської "Слуги народу".
Кілька місяців тому в мережі активно обговорювали, що генерала Залужного можуть перевести із посади Головнокомандувача ЗСУ на посаду міністра оборони.
"Я глибоко сумніваюся, що у Зеленського є час на будь-яку подібну ревність. Він на 102% занурений у питання війни, у переговори з приводу надання Україні західної зброї, а не сидить і оцінює якісь рейтинги", – зазначило джерело ЗМІ в оточенні Президента України.
Окрім того, наголосило, що питання з відставкою Залужного теж не розглядається: є певна вертикаль, вона стабілізувалася, а сенсу щось міняти немає. Водночас співрозмовник додав, що зараз у головкома формується імідж політика, який може прийти до влади у післявоєнній Україні.
Фігура Залужного з'являється сама собою: "Залізний генерал", мало говорить, багато що робить,
– пояснив співрозмовник.
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Українці найбільше довіряють ЗСУ
Зауважимо, що наприкінці 2022-го КМІС проводив опитування, яким інституціям найбільше довіряють наші громадяни. Так-от, згідно з результатами, на першому місці ЗСУ – рівень довіри сягнув 96%.
Додамо, що Центр Разумкова запропонував українцям самостійно назвати кандидата, кого вони вважають політиком 2022 року. У списку найвпливовіших Валерій Залужний. За результатами опитування, "Залізний генерал" на другому місці після президента.