Поки росіяни поширювали фейки про загибель Залужного, він прийшов на весілля українців

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний несподівано прийшов на весілля українців Максима Алєксєєва та Катерини Поліщук. Це сталось, коли росіяни активно поширювали фейки про його загибель.

Фото з церемонії опублікував новоспечений чоловік Алєксєєв. Він мріяв, щоб особливий момент його життя здійснила особлива людина.

До речі Залужний не поїхав на зустріч Військового комітету НАТО: що сталося

Алєксєєв подякував Залужному, що той погодився. Його присутність зробила момент по-справжньому неймовірним.



Залужний прийшов на весілля молодят / Фото Макса Алєксєєва

Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї,

– написав чоловік.



Залужний привітав молодят / Фото Макса Алєксєєва



Молодята хотіли зробити момент особливим / Фото Макса Алєксєєва



Головнокомандувач ЗСУ на весіллі / Фото Макса Алєксєєва

Черговий фейк росіян

Росіяни поширювали фейки щодо ліквідації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інформацію про загибель Залужного та інших командувачів спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона розповіла, що протягом тижня було 3 таких повідомлення. Однак всі живі.

Маляр пояснила, зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей. Мовиться про психологічний вплив на саму людину, деморалізація української армії, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

Тому зважати на повідомлення пропагандистів не слід.