Залужний відповів, чи братиме участь в наступних виборах
- Валерій Залужний зробив заяву про політичну кар'єру.
- Він вважає, що зараз не час обговорювати його участь у президентських виборах.
На думку ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зараз дуже невчасний момент, щоб обговорювати його участь у президентських виборах. Також він зауважив, що питання внутрішньої політики не повинні виходити на рівень міжнародного обговорення.
Про це він сказав на конференції у Chatham House в Лондоні.
Що Залужний сказав про участь у виборах?
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний запевнив, що під час війни не думає про політичну кар'єру в Україні.
Дуже погано, коли внутрішня політика України виходить на міжнародний рівень – це має бути табу. Станом на сьогодні, ніякої можливості думати про це в мене немає,
– зауважив Залужний.
Він заявив, що зараз нічого не дає йому можливості думати це.
Які останні заяви робив Залужний?
Залужний уперше публічно розповів про розбіжності з Володимиром Зеленським, які виникли ще на початку повномасштабної війни та загострилися під час підготовки контрнаступу 2023 року.
Також Залужний заявив, що у вересні 2022 року СБУ нібито проводила обшуки в одному з його командних пунктів, назвавши це спробою тиску. Водночас у СБУ заперечили проведення обшуків, пояснивши, що слідчі дії відбувалися в межах іншого провадження, а ситуацію тоді особисто з'ясували Василь Малюк і Залужний.
Окрім цього, Залужний заявив, що контрнаступ 2023 року провалився через нестачу необхідних ресурсів і відхід від початкового плану.