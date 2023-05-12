Там були втрати та люди калічилися, – Залужний про 8 років війни, яку веде Росія

На війні, яку Росія розв'язала проти України, на жаль, гинуть і наші захисники та захисниці. Причому слід пам'ятати, що свої життя за нашу державу вони віддавали з 2014 року, коли на нас напав Кремль.

На цьому наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у документальному фільмі "Рік. За кадром. Генерал". Дмитру Комарову він розповів про переживання за 8 років війни, передає 24 Канал.

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8 років, які загартували нас

8 років ми це робили. 8 років воювали. 8 років ми принаймні морально були готові до того, щоб ворога вбивати, а не чекати, що він заспокоїться, дасть нам спокій,

– зазначив він.

Валерій Залужний підкреслив, що ці 8 років загартували українських військових і навчили їх воювати. І це стало справжньою несподіванкою для росіян. Натомість для наших захисників ці 8 років були своєрідною школою, де вони готувалися як морально, так і фізично.

За словами головнокомандувача, спочатку була АТО, після неї – ООС. І як би все це не називали, це була війна, розв'язана Росією проти України. Війна, в якій загинуло багато людей. Також багато зазнали поранень, калічилися у боях за рідну країну.

Валерій Залужний розповів, що завжди заглядає до телефонної книги. І в ній, на жаль, бачить багато прізвищ тих, кого забрала війна. Він зізнається, що йому бракує сил бодай щось зробити з записом у телефонній книзі, адже він, можливо, ще не готовий до цього.

"Колись я, мабуть, це зроблю, щоб видалити цю людину із телефону назавжди. Але, мабуть, не вийде видалити це з пам’яті, зі свого серця. Це дуже важко. І всіма нормальними людьми це сприймається дуже погано. Війна – це дуже погана справа", – підкреслив він.

Зауважимо, що напередодні глава держави Володимир Зеленський давав інтерв'ю. В ньому він пояснив, чому Україна не називає свої втрати у війні проти Росії. За словами президента, наша держава фіксує кожного, чиє життя обірвалося під час оборони.

Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені,

– зазначив президент.

Він також зауважив, що фіксуються дані щодо поранених і тих, хто потрапив до російського полону. Також Володимир Зеленський додав, що наша держава надалі приховуватиме дані про втрати, яких зазнала наша держава.