Як покращити результати на полі бою: після чуток про звільнення Залужний зробив потужну заяву

Валерій Залужний проаналізував ситуацію на полі бою й розповів, як покращити результати України. Зокрема, для цього потрібно опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Залужний наголосив, що досвід бойових дій, який ЗСУ отримали особливо у 2022 – 2023 роках – унікальний. Він був та залишається надбанням України та зобов'язує постійно шукати нові та ефективні шляхи здобуття перемоги над російськими окупантами.

Зверніть увагу Залужний визначив головні завдання на 2024 рік та заговорив про зміни до підходів ведення війни

Аби Україна здобула переваги, необхідно опанувати весь арсенал порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів. Мовиться про ті, які швидко розвиваються.

Які пріоритети на 2024 рік

За словами Залужного, у 2024 році Україні потрібно зосередити основні зусилля на тому, аби:

створити системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;

впровадити нову філософію підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;

опанувати нові спроможності до ведення бойових дій (у найкоротші терміни).

Залужний наголосив, що у сучасних умовах ЗСУ (разом з іншими складовими сил оборони України) володіють спроможностями, які дозволяють:

ефективно знищувати ворога;

забезпечують існування самої державності.

Наразі пріоритет – скористатися можливостями, наданими новими умовами війни. Необхідно максимально накопичити новітній бойовий потенціал. Він дозволить за допомогою менших зусиль завдавати ворогу максимальних втрат, а також – зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому.