Залужний розповів, якою бачить перемогу України та коли вона буде

Щохвилини українські захисники та захисниці наближають нашу перемогу. Головнокомандувач ЗСУ розповів, якою її бачить.

"Залізний генерал" розраховує, що й після війни він буде зайнятий. Валерій Залужний поділився своїм баченням перемоги України.

До речі Партнери бояться давати зброю – використаємо свою, – Залужний про удари по ворогу на його землі

"Такого більше не повториться"

Концепція перемоги головкома – це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України.

Перемога буде тоді, коли у нас буде армія — може, навіть не мала, яка гарантуватиме безпеку дітей, що зараз їздять у колясках, аби вони росли, знаючи, що такого більше не повториться. І це колосальний обсяг роботи. Треба починати зараз,

– підкреслив Залужний.

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