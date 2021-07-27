Валерій Залужний – новий головнокомандувач ЗСУ
27 липня 2021 , 18:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Валерія Залужного призначили новим головнокомандувачем Збройних сил України замість Руслана Хомчака. Останнього ж звільнили.
Так, командувач оперативного командування "Північ" Валерій Залужний тепер матиме нову посаду. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Важливо Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ
Зеленський звільнив Хомчака
Натомість Руслан Хомчак з посади головнокомандувача ЗСУ йде. Він буде першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Михайло Коваль звільнить цю посаду.
Таке рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Глава держави хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Однак, за словами речника, наразі є лише конфлікти.
Хто такий Валерій Залужний
- У 2007 році Залужного призначили на посаду начальника штабу – першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.
- Потім, у 2009 році, Генеральний штаб ЗСУ призначив військового командиром 51 окремої механізованої бригади.
- 9 грудня 2019 року Залужний став командувачем оперативного командування "Північ".
- У 2018 – 2019 роках працював начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об'єднаних сил.
- Залужний має звання генерал-майора.