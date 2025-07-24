З 2024 року розпочалася війна на виснаження та тривати може довго, – Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що старі методи війни, як було під час Другої світової, уже не діють. З 2024 року розпочалась нова війна. Вона може тривати довго, якщо Україна не подбає про свій захист у майбутньому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Залужного для LB.ua.

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Чому з 2024 року розпочалась нова війна?

За словами Залужного, Друга світова війна розпочалась за певним зразком та принципом ведення. Так само розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, яке, за цим зразком, закінчилось приблизно в грудні 2023 року.

З 2024 року розпочалася зовсім інша війни – війна на виснаження та тривати може довго,

– наголосив він.

Посол України у Великій Британії пояснив, що тут мовиться про метод наступу, адже у 2022 році їхали колони танків, а за ними йшла велика кількість особового складу. Зараз вони помінялись місцями і лінія фронту призначена для того, щоб вбивати.

Залужний додав, що якщо Україна буде вимагати лише припинення вогню чи тимчасове перемир'я, не сформувавши на майбутнє свій захист, ця війна може тривати і до 2034 року.

До речі, раніше посол України у Великій Британії повідомив, що нова стратегія війни буде спрямована не скільки на захоплення територій, скільки на виснаження ресурсів і можливостей противника, створення хаосу – аби зламати волю нації до спротиву. З цього можна сформувати тактику для перемоги України.