Ґвалтівник 9-річного хлопчика отримав вирок: кінець гучної справи літа 2019 року

Суд ухвалив 11 років позбавлення волі для чоловіка, який у липні 2019 року зґвалтував 9-річного хлопчика. Також злочинця повинні занести до реєстру педофілів, адже відповідний закон набув чинності 15 січня 2020 року.

Про вирок, який 63-річному злочинцю виніс Ізмаїльський міськрайонний суд, повідомила прокуратура Одеської області.

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Слідство довело, що чоловік, який працював охоронцем ставка, напав на хлопчика, який прийшов порибалити, затягнув його в сторожку, де й зґвалтував.

Вирок суду для злочинця: 11 років позбавлення волі.

Примітно, що за такий злочин чинне українське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років. Ґвалтівнику з Кирничок не дали максимального строку.



Визнаний судом винним у зґвалтуванні дитини отримав 11 років / Фото НПУ

Гучний злочин у липні 2019 в Одеські області: деталі

23 липня 2019 року у селі Кирнички Ізмаїльського району Одеської області охоронець ставка зґвалтував 9-річного хлопчика.

Дитина сама розповіла батькам про те, що сталося, тому злочинця затримали оперативно.

Місяць перед тим, у червні 2019 року, вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко збурило всю Україну, тож липневий злочин проти дитини й також на Одещині набув значного резонансу.

Зауважимо, що 11 липня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей. У законі мовилося про примусову хімічну кастрацію та публічний реєстр педофілів. Проте згодом документ змінили та забрали хімічну кастрацію.



Закон підписав президент Зеленський 13 січня 2020 року (опублікований 15 січня). Тож ґвалтівника з Одеської області лише внесуть до реєстру педофілів (хто буде мати до нього доступ – читайте у матеріалі 24 каналу).