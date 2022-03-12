Валялися за кілометр від падіння: рятувальник показав уламки ракети, яка вдарила по Дніпру

Рятувальник показав уламки ракети, якою загарбники вгатили по Дніпру 11 березня. Частинки ворожої техніки віднесло на відстань у 1 кілометр.

Уламки російської ракети, яка впала в Дніпрі 11 березня, показав начальник чергової зміни міста Дніпро Ігор Гетало.

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Решки ракети валялися за кілометр від місця падіння

Це ті уламки, які залишилися від ракет, які завдали удару по нашому рідному Дніпру,

– сказав на відео рятувальник.

Ігор Гетало додав, що ці уламки знайшли на відстані у приблизно 1 кілометр від місця падіння самої ракети.

Уламки ворожої ракети, яка впала у Дніпрі: дивіться відео

Атака на Дніпро 11 березня

Нагадаємо, вранці 11 березня російські загарбники завдали по Дніпру 3 авіаудари. Ворог, зокрема, влучив поблизу дитячого садку та багатоквартирного житлового будинку. Також окупанти потрапили у двоповерхову взуттєву фабрику. Там спалахнула пожежа, через кілька годин її вдалося ліквідувати.

Внаслідок обстрілів рашистів загинула одна людина.