Валялися за кілометр від падіння: рятувальник показав уламки ракети, яка вдарила по Дніпру
Джерело:Суспільне Дніпро
Рятувальник показав уламки ракети, якою загарбники вгатили по Дніпру 11 березня. Частинки ворожої техніки віднесло на відстань у 1 кілометр.
Уламки російської ракети, яка впала в Дніпрі 11 березня, показав начальник чергової зміни міста Дніпро Ігор Гетало.
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Решки ракети валялися за кілометр від місця падіння
Це ті уламки, які залишилися від ракет, які завдали удару по нашому рідному Дніпру,
– сказав на відео рятувальник.
Ігор Гетало додав, що ці уламки знайшли на відстані у приблизно 1 кілометр від місця падіння самої ракети.
Уламки ворожої ракети, яка впала у Дніпрі: дивіться відео
Атака на Дніпро 11 березня
Нагадаємо, вранці 11 березня російські загарбники завдали по Дніпру 3 авіаудари. Ворог, зокрема, влучив поблизу дитячого садку та багатоквартирного житлового будинку. Також окупанти потрапили у двоповерхову взуттєву фабрику. Там спалахнула пожежа, через кілька годин її вдалося ліквідувати.
Внаслідок обстрілів рашистів загинула одна людина.