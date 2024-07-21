Руйнують систему, яку будували роками: чи можуть у Росії повністю заборонити валюту

Російська влада намагається показати, що нібито не планує заборонити валюту в країні. Втім, за повідомленням Центрального банку такий розвиток подій цілком можливий.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що частково це вже відбулося. Ще у 2022 році, якщо у людини були валютні рахунки в банках, то вона вже підпала під певні обмеження.

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Що відбувається з економікою Росії

Проблеми зі зняттям коштів з валютних рахунків у Росії існують вже давно. Легально ввозити долари чи євро до країни-агресорки неможливо. Це роблять обхідними шляхами.

У банках валюта є, але отримати її не так легко, як раніше. Тому система гоніння за валютою є. Чи можуть повністю її заборони – залишається питанням. Але статися може різне.

Якщо будуть великі проблеми в економіці, то це можливий варіант. Всі нормальні ринкові механізми у Росії руйнуються. Ми з жахом дивимось, як знищують все, що російські політики, бізнесмени, економісти будували роками. Тепер всі гроші йдуть на війну й ніщо інше нікого не хвилює,

– сказав доктор економічних наук.

Отже, раніше заборона валюти здавалася чимось нереальним, але зараз очікувати можна чого завгодно. Людям можуть дати певний час на обмін, встановлять курс, або, наприклад, видадуть постанову, що свої кошти можна отримати лише в рублях.

Такі історії вже були. На початку війни московська біржа примусово конвертувала залишки коштів у рублях і видала їх компаніям. Щодо курсу, то тут ще складніше, бо ринковий курс зник. Його регулює мінфін і центробанк,

– пояснив Ігор Ліпсіц.

Якщо будуть труднощі із забезпечення бюджету на 2025 рік, а саме цього й варто очікувати, тоді єдиний варіант – девальвація рубля. Це найлегший спосіб поповнити бюджет. Тоді валютні доходи експортерів перетворюються у більшу рублеву масу, а з неї відповідно буде більше податків для поповнення бюджету.

"Альтернатива є, наприклад, різко скоротити витрати на освіту, охорону здоров'я, культуру, а всі кошти спрямувати на війну. Однак тоді життя в Росії стане зовсім невеселим", – підкреслив Ігор Ліпсіц.