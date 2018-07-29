Vans випустив колекцію у колаборації з музеєм ван Гога: фото
Популярний бренд Vans створив спільну колекцію одягу разом з музеєм Вінсента ван Гога в Амстердамі.
Про це повідомляє Hypebae.
До колекції увійшли наплічники, бомбери, кепки, футболки та кросівки. На усіх виробах зображені принти з найвідоміщих робіт Вінсента ван Гога.
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Колекція надійде у продаж 3 серпня. Її можна буде придбати на сайті бренду або ж у музеї.
Джерело: 24 Канал
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