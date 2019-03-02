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      Варфоломій різко відреагував на бажання проросійської церкви скликати собор через ПЦУ

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      Варфоломій відмовив проросійській церкві у соборі для обговорення ПЦУ
      Варфоломій відмовив проросійській церкві у соборі для обговорення ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель Антіохійської православної церкви хотів провести собор для обговорення автокефалії Православної церкви України. Однак патріарх Константинопольський Варфоломій відмовився обговорювати це питання – та ще й у такому форматі.

      Антіохійська православна церква не підтримує ПЦУ, а відповідь Варфоломія процитував сайт РПЦ.

      Читайте також: "Москва опрацьовує фактично кожного архієрея": чому ПЦУ не поспішають визнавати інші церкви

      Вселенський патріарх заначив, що у Константинополі "читали уважно" лист Антиохійського патріарха від 31 грудня 2018 року. У Вселенському патріархаті переконані – учасники такого спобору можуть бути "згодні лише у тому, що незгодні один з одним". 

      У відповідь ми вас інформуємо, що після того, коли чотири православних церкви, з церковної і богословської точки зору без причини, відмовилися бути присутніми у справі Вселенського священного собору, чому немає виправдань, і ваша давня церква була однією з них,
      – йдеться у листі.

      Окрім того, Варфоломій додав, що всі інші новостворені автокефальні церкви були затверджені також без загального обговорення автокефальними церквами. Так,  Україна отримала автокефалію задля "єдності українського і припинення поділу та розколу в зібранні мільйонів віруючих" – і це цілком справедливо.

      Видання "Церкваріум" зазначає, що раніше глава Антіохійського патріархату звертався до Варфоломія із закликами обговорити "українське питання" на Всеправославному рівні. З таким же проханням зверталися і інші автокефальні церкви, які перебувають у сфері впливу Москви – польська та чеська.

      "Вселенський патріарх розуміє, що ідея з Всеправославним собором у тому форматі, в якому він існує – утопічна і не може бути реалізована. Оскільки кожна автокефальна церква має право вето. Ні для кого не секрет, що РПЦ категорично проти автокефалії Православної церкви України і тому вона скористається своїм правом вето так само, як світська влада РФ робить це у Раді безпеки ООН", – пише видання.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Релігія Православна церква України РПЦ Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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