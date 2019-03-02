Варфоломій різко відреагував на бажання проросійської церкви скликати собор через ПЦУ

Предстоятель Антіохійської православної церкви хотів провести собор для обговорення автокефалії Православної церкви України. Однак патріарх Константинопольський Варфоломій відмовився обговорювати це питання – та ще й у такому форматі.

Антіохійська православна церква не підтримує ПЦУ, а відповідь Варфоломія процитував сайт РПЦ.

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Вселенський патріарх заначив, що у Константинополі "читали уважно" лист Антиохійського патріарха від 31 грудня 2018 року. У Вселенському патріархаті переконані – учасники такого спобору можуть бути "згодні лише у тому, що незгодні один з одним".

У відповідь ми вас інформуємо, що після того, коли чотири православних церкви, з церковної і богословської точки зору без причини, відмовилися бути присутніми у справі Вселенського священного собору, чому немає виправдань, і ваша давня церква була однією з них,

– йдеться у листі.

Окрім того, Варфоломій додав, що всі інші новостворені автокефальні церкви були затверджені також без загального обговорення автокефальними церквами. Так, Україна отримала автокефалію задля "єдності українського і припинення поділу та розколу в зібранні мільйонів віруючих" – і це цілком справедливо.

Видання "Церкваріум" зазначає, що раніше глава Антіохійського патріархату звертався до Варфоломія із закликами обговорити "українське питання" на Всеправославному рівні. З таким же проханням зверталися і інші автокефальні церкви, які перебувають у сфері впливу Москви – польська та чеська.

"Вселенський патріарх розуміє, що ідея з Всеправославним собором у тому форматі, в якому він існує – утопічна і не може бути реалізована. Оскільки кожна автокефальна церква має право вето. Ні для кого не секрет, що РПЦ категорично проти автокефалії Православної церкви України і тому вона скористається своїм правом вето так само, як світська влада РФ робить це у Раді безпеки ООН", – пише видання.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.