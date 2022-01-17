Варшава анонсувала нову зустріч Дуди та Зеленського

Український президент Володимир Зеленський невдовзі може зустрітись з польським колегою Анджеєм Дудою. Варшава вже анонсувала таку зустріч.

Про зустріч заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох. Його також попросили оцінити ймовірність ескалації конфлікту на Сході України. Чиновник відповів, що останнім часом переговори з Росією проходили в різних форматах.

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Польща анонсує консультації з союзниками

Солох розповів, що наступного тижня проведуть численні консультації серед союзників.

Наш президент зустрінеться з президентом України,

– сказав політик.

Він додав, що вимоги Росії – нахабні. При цьому Москва навіть не думає відмовлятись від них.

Слід бути готовими до нападу Росії

За словами чиновника, треба бути готовим до того, про що говорив міністр оборони Британії, тобто, що Росія найближчими днями може напасти на Україну. Солох наголошує, що "можливий будь-який варіант".

Однак найменш вірогідним називають напад із захопленням всієї території України. Хоча і його не можна виключати, оскільки росіяни досліджують свої можливості.

Попередня зустріч Зеленського й Дуди

Президенти "Люблінського трикутника" зустрілись 20 грудня у резиденції в Гуті. До об'єднання входять Україна, Литва та Польща.

Головне питання перемовин Дуди, Науседи та Зеленського – безпека України. Глави держав скоординували подальші кроки у протидії спільним викликам.

У результаті глави держав підписали важливий документ, який стосується підтримки членства України в ЄС та НАТО.

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