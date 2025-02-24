Поляки дякували українцям: у Варшаві відбувся багатотисячний мітинг присвячений війні в Україні

У Варшаві 24 лютого відбувся мітинг поляків та українців присвячений третім роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка Софія Назаренко, яка взяла участь в акції.

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У третю річницю повномасштабного вторгнення поляки дякують українцям

Близько тисячі українців та поляків зібрались біля посольства Росії. Учасники мирної акції з прапорами й плакатами вирушили до посольства України.

Поляки дякують українцям за захист, а українці – за допомогу,

– розповіла Назаренко.

Мітингувальники прямували до польського Сейму, де виступали польські політики та представники українського посольства. Зокрема, перед учасниками акції виступив посол України в Польщі Василь Бондар зі словами вдячності Польщі за підтримку українців від початку війни.

Масштабний мітинг на підтримку України у Польщі: фото Софії Назаренко, 24 Канал

Крім того, о 6 годині ранку 24 лютого польські та українські активісти провели ще одну акцію. Вона відбулася під будинком за адресою Beethovena, 3 у Варшаві, в якому й досі живуть російські дипломати.

У третю річницю повномасштабної війни Росії проти України активісти розбудили російських дипломатів звуками вибухів і сиренами, закликаючи Польщу виставити диппредставників країни-агресорки. До слова, ініціатором вже третій рік поспіль стала громадська ініціатива "Євромайдан-Варшава".

Акція 24 лютого в Польщі: відео Софії Назаренко, 24 Канал

Акції до роковин російського вторгнення в Україну також пройшли в Італії. До них долучилися близько тисячі людей із плакатами "Путін злочинець", "Путін убивця", "Росія терористична держава".