У Варшаві пройшов мітинг з вимогою закрити небо над Україною

6 березня 2022 , 15:27
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Джерело:

телеграм-канал Гончаренко

Люди з усього світу продовжують виходити на мирні акції з вимогою закрити небо над Україною.

Так, сьогодні ініціативу підтримали у Варшаві. Відповідні кадри поширив у своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко. 

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Як пройшла акція

На вулицях Варшави вийшли тисячі демонстрантів із Польщі, більшість із них – вимушено переміщені громадяни України. 

Демонстранти вигукували фразу, яка стала символом боротьби українського народу: "Рускій воєнний корабль – іді на*уй", крім того, можна було почути легендарне "Путін – х*йло".

 Дивіться відео з мітингу у Варшаві 

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Автор: Юлія Бабич