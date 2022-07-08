Подоляк відповів на ідею запрошення Джонсона в український уряд

Вірний союзник України у боротьбі проти окупантів Борис Джонсон оголосив про свою відставку. У мережі розглядають ідею про запрошення харизматичного політика в український уряд.

З іншого боку, ефективних управлінців потрібно шукати серед українців. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента.

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Україна багата на талановитих людей

За словами Подоляка, у нас є багато потужних операційних директорів, менеджерів. "На мій погляд, ми недооцінюємо самі себе. Україна, яка воює вже 135 днів, робить це впевнено і набагато професійніше, ніж будь-хто очікував", – зауважив він.

На думку радника, потрібно обирати своїх людей – талановитих молодих українців.

Треба робити ставку на людей, які довели старій Європі, що ми – молода кров, яка дає надію на те, що кінця історії не буде. Буде нова історія. І саме Україна є стрижнем цієї нової історії для Європи, для євроатлантичного суспільства в цілому,

– переконаний Подоляк.

Ми не боїмося відповідальності

За час повномасштабного вторгнення українська нація чітко продемонструвала, що готова рішуче боротися за свою свободу.

"Ми більш мобільні, сучасні активні та "безбашені". Це сьогодні потрібно. Ми можемо брати на себе відповідальність і робити це дуже швидко. Сьогодні це класична модель правильного управління", – резюмував він.

Борис Джонсон пішов у відставку: коротко

7 липня увесь політичний світ сколихнула новина про те, що Борис Джонсон залишає посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Британський лідер – надійний союзник у боротьбі проти російської агресії. Він наголосив: Британія продовжить підтримувати боротьбу українців за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно.

Наразі Джонсону шукають заміну. Серед основних претендентів – міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та глава МЗС Ліз Трасс. Вони також демонструють рішучу позицію щодо підтримки України.

Президент Володимир Зеленський подякував Джонсону за потужну підтримку України з першого дня вторгнення росії. Він вважає Джонсона справжнім другом України.

Подоляк відповів на ідею запрошення Джонсона в український уряд: дивіться відео

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна переглянути 8 липня о 17:00 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!