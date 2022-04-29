"Вас Бог врятує, вихід буде": мама захисника Маріуполя записала проникливе відео

Ірина Юрченко – мама захисника Маріуполя – записала проникливе відео. Жінка просить сина та його побратимів триматися й каже, що вихід неодмінно буде. Бог врятує героїв.

Зворушливим відео поділився герой Дмитро Козацький. Він зауважив, що його мама – надзвичайно сильна жінка. У тяжкий час вона не лише тримається сама, але й намагається підтримати сина.

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Мама героя каже, що зрозуміла: вихід обов'язково знайдуть. Жінка вірить у перемогу захисників Маріуполя та впевнена у майбутній зустрічі з сином.

Козацький наголосив, що навіть не знає, кому зараз складніше: дітям, які борються на "Азовсталі", чи їхнім батькам, які – на відстані й не можуть нічим допомогти.

Герой розповів, що його мама – провідниця, яка працює на евакуаційних потягах. Вона ризикує життям, допомагаючи рятувати цивільних, та віддає свою любов людям з міст, які обстрілюють російські окупанти.

Хоча найбільше бажання моєї мами – віддати цю любов мені. Я думаю це бажання всіх батьків захисників, які зараз перебувають в Маріуполі,

– заявив Козацький.

Він висловив сподівання, що військово-політичне керівництво України допоможе йому та всім захисникам ще зустрітись зі своїми батьками.

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Зеленський вірить в евакуацію з Маріуполя

Президент Володимир Зеленський повідомив, що евакуація з Маріуполя була пріоритетною темою під час його розмови з Антоніу Гутеррешем – генсеком ООН. Він відвідав Київ 28 квітня.

Український лідер наголосив, що з допомогою ООН евакуація – можлива. Україна готова робити усі необхідні кроки. Однак щоб вдалося врятувати людей, необхідно аби Росія відмовилася від свого цинізму у питанні Маріуполя. Країна-окупантка має почати робити те, про що говорить.

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