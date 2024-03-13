"У вас гостра потреба": після атаки по будівлі ФСБ в Бєлгороді росіянам пропонують скління вікон

Російські компанії зі встановлення вікон та дверей мають особливо багато роботи після регулярних атак "невідомих" безпілотників. ГУР перехопило розмову, у якому представники однієї з таких фірм надокучливо пропонують свої послуги жителям Бєлгорода.

Вранці 13 лютого БпЛА вдарили по будівлі ФСБ в у російському місті. Цілком очевидно, що там повибивало вікна – чим і користуються місцеві підприємці.

Дивіться також Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

Перехоплення розмови

Головне управління розвідки перехопило дзвінок однієї з компаній, яка надає послуги скління вікон та дверей поблизу Курська і Брянська. Спостерігаючи за ситуацією навколо атаки невідомим безпілотником будівлі ФСБ в Бєлгороді, фірма вирішила самостійно запропонувати свої послуги.

З огляду на останні події представник компанії зазначає, що ймовірно у його співрозмовника є гостра потреба у склінні дверей та вікон. Адже з новин відомо, що за їх адресою було влучання.

Новини дивитеся? Чи як ви до пограничного управління ФСБ потрапили? Не дивіться новини. Надалі будьте обережнішими. Усього доброго, завтра наберу. До завтра,

– каже співрозмовник.

Перехоплення розмови росіян після атаки БпЛА: дивіться відео

Що відбувається у Бєлгороді