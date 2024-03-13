"У вас гостра потреба": після атаки по будівлі ФСБ в Бєлгороді росіянам пропонують скління вікон
Джерело:ГУР
Російські компанії зі встановлення вікон та дверей мають особливо багато роботи після регулярних атак "невідомих" безпілотників. ГУР перехопило розмову, у якому представники однієї з таких фірм надокучливо пропонують свої послуги жителям Бєлгорода.
Вранці 13 лютого БпЛА вдарили по будівлі ФСБ в у російському місті. Цілком очевидно, що там повибивало вікна – чим і користуються місцеві підприємці.
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Перехоплення розмови
Головне управління розвідки перехопило дзвінок однієї з компаній, яка надає послуги скління вікон та дверей поблизу Курська і Брянська. Спостерігаючи за ситуацією навколо атаки невідомим безпілотником будівлі ФСБ в Бєлгороді, фірма вирішила самостійно запропонувати свої послуги.
З огляду на останні події представник компанії зазначає, що ймовірно у його співрозмовника є гостра потреба у склінні дверей та вікон. Адже з новин відомо, що за їх адресою було влучання.
Новини дивитеся? Чи як ви до пограничного управління ФСБ потрапили? Не дивіться новини. Надалі будьте обережнішими. Усього доброго, завтра наберу. До завтра,
– каже співрозмовник.
Перехоплення розмови росіян після атаки БпЛА: дивіться відео
Що відбувається у Бєлгороді
- В ніч на 13 березня невідомі безпілотники атакували Бєлгород – під ударом опинилася будівля ФСБ. У мережі поширили фото, на якому чітко видно стовп диму. Однак офіційно губернатор області повідомив лише про нібито "влучання" у багатоквартирний будинок.
- Згодом стало відомо, що атака на будівлю ФСБ стала операцією російських добровольців та української розвідки. Мовиться про легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон, які здійснюють рейди на території країни-агресорки. Для атаки використали безпілотники українського виробництва.
- Наразі російські добровольчі формування ведуть бої з регулярною армією Росії у п’ятьох населених пунктах у Бєлгородській області. Епіцентр усіх воєнних дій – у селі Тьоткіно, що у Курській області.