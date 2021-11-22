Вас ксьондз не впустить у церкву, – скандальний депутат з Росії засвітився на кордоні з Польщею
Джерело:твітер Станіслава Жарина
На білорусько-польський кордон приїхав скандальний російський депутат Віталій Мілонов. Він відзначився кількома абсурдними заявами й безпідставними погрозами.
Про це розповів у твітері Станіслав Жарин, речник польського міністра-координатора спецслужб. Він також оприлюднив у соцмережі відео з Мілоновим.
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"Страшилки" від російського депутата
Мілонов вирішив "напоумити" польських прикордонників, які на дають нелегальним мігрантам прорватися з Білорусі на територію Євросоюзу. Він зухвало назвав їх "немилосердними" й застерігав, що нібито тепер їх "ксьондз не впустить до церкви на поріг".
Які ви католики та християни? Ви скоро станете гіршими за останних сектантів. Тому що для вас віра у Христа стала менш важливою, ніж зарплата й виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя,
– не припиняв політик.
Згодом російські ЗМІ показали продовження "феєричного" виступу Мілонова. Той вирішив пригрозити полякам й намагався залякати їх "навалою емігрантів з Німеччини". Політик бідкався, що ті нібито змусять населення країни "зректися Христа та визнати гомосеків".
Мілонов на кордоні з Польшею: дивіться відео
Чим відомий Віталій Мілонов: коротко
- 47-річний російський депутат. У 2016 році на виборах у Державну думу був обраний від путінської партії "Єдина Росія" по одномандатному виборчому округу в Санкт-Петербурзі.
- Є автором низки скандальних ініціатив. Раніше, наприклад, пропонував заборонити незаміжнім росіянкам їздити в Туреччину. Мовляв, турки зваблюють росіянок, а потім не дають бачитись з дітьми.
- Крім цього, політик виступав за створення спеціальних російських смартфонів "Школофон". Такі ґаджети мали би бути однаковими для всіх: недорогими та ідентичними в дизайні.