Вас ксьондз не впустить у церкву, – скандальний депутат з Росії засвітився на кордоні з Польщею

22 листопада 2021 , 21:52
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Джерело:

твітер Станіслава Жарина

На білорусько-польський кордон приїхав скандальний російський депутат Віталій Мілонов. Він відзначився кількома абсурдними заявами й безпідставними погрозами.

Про це розповів у твітері Станіслав Жарин, речник польського міністра-координатора спецслужб. Він також оприлюднив у соцмережі відео з Мілоновим.

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"Страшилки" від російського депутата

Мілонов вирішив "напоумити" польських прикордонників, які на дають нелегальним мігрантам прорватися з Білорусі на територію Євросоюзу. Він зухвало назвав їх "немилосердними" й застерігав, що нібито тепер їх "ксьондз не впустить до церкви на поріг". 

Які ви католики та християни? Ви скоро станете гіршими за останних сектантів. Тому що для вас віра у Христа стала менш важливою, ніж зарплата й виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя,
– не припиняв політик.  

Згодом російські ЗМІ показали продовження "феєричного" виступу Мілонова. Той вирішив пригрозити полякам й намагався залякати їх "навалою емігрантів з Німеччини". Політик бідкався, що ті нібито змусять населення країни "зректися Христа та визнати гомосеків".

Мілонов на кордоні з Польшею: дивіться відео

Чим відомий Віталій Мілонов: коротко

  • 47-річний російський депутат. У 2016 році на виборах у Державну думу був обраний від путінської партії "Єдина Росія" по одномандатному виборчому округу в Санкт-Петербурзі.
  • Є автором низки скандальних ініціатив. Раніше, наприклад, пропонував заборонити незаміжнім росіянкам їздити в Туреччину. Мовляв, турки зваблюють росіянок, а потім не дають бачитись з дітьми.
  • Крім цього, політик виступав за створення спеціальних російських смартфонів "Школофон". Такі ґаджети мали би бути однаковими для всіх: недорогими та ідентичними в дизайні.
Автор: Ірина Буртик