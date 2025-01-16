У вас стріляли, чому ви не пробачили цю людину, – Зеленський про розмову з Фіцо

Президент України прокоментував свою розмову із прем'єром Словаччини. Він розповів деталі щодо цього.

Президент також пригадав і про замах на Роберта Фіцо. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю українського лідера.

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Небезпечні ігри Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини неодноразово висловлювався про необхідність перестати допомагати Україні, адже це нібито створює небезпеку для Європи. Фіцо вважає, що військова допомога призведе до ескалації ситуації.

Керівництво Словаччини грається у дуже небезпечні речі. Він в це грається поки війна не пішла в його бік,

– сказав Зеленський.

Він також пригадав, що мав розмову Фіцо і він мені знову казав що тут ще треба зрозуміти, де зло. На це український президент відповів, що не можна пробачати вбивцям.

Я сказав, що у вас стріляли, чому ви не пробачили? Чому ви заарештували цю людину? Ми всі, попри вашу позицію, засудили це, бо стріляли в живу людину. Це – злочин,

– наголосив президент України.

Крім цього, Зеленський також пояснив, що саме це також робить і російський лідер Владімір Путін. За його словами, він стріляє в живих людей, хоч і чужими руками.

У 2024 році прем'єр Словаччини став жертвою замаху. У нього стріляли. Він перебував у лікарні, однак лікаря врятували його.