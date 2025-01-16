У вас стріляли, чому ви не пробачили цю людину, – Зеленський про розмову з Фіцо
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо питання про військову допомогу Україні, вказуючи на небезпеку ігнорування агресії.
- Зеленський нагадав Фіцо про замах на нього і запитав, чому той не пробачив нападника, підкреслюючи, що не можна пробачати вбивцям.
- Зеленський зазначив, що російський лідер Владімір Путін також винен у стрілянині по живих людях.
Президент України прокоментував свою розмову із прем'єром Словаччини. Він розповів деталі щодо цього.
Президент також пригадав і про замах на Роберта Фіцо. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю українського лідера.
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Небезпечні ігри Словаччини
Прем'єр-міністр Словаччини неодноразово висловлювався про необхідність перестати допомагати Україні, адже це нібито створює небезпеку для Європи. Фіцо вважає, що військова допомога призведе до ескалації ситуації.
Керівництво Словаччини грається у дуже небезпечні речі. Він в це грається поки війна не пішла в його бік,
– сказав Зеленський.
Він також пригадав, що мав розмову Фіцо і він мені знову казав що тут ще треба зрозуміти, де зло. На це український президент відповів, що не можна пробачати вбивцям.
Я сказав, що у вас стріляли, чому ви не пробачили? Чому ви заарештували цю людину? Ми всі, попри вашу позицію, засудили це, бо стріляли в живу людину. Це – злочин,
– наголосив президент України.
Крім цього, Зеленський також пояснив, що саме це також робить і російський лідер Владімір Путін. За його словами, він стріляє в живих людей, хоч і чужими руками.
У 2024 році прем'єр Словаччини став жертвою замаху. У нього стріляли. Він перебував у лікарні, однак лікаря врятували його.