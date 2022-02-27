Ваше командування сприймає вас як м'ясо, – Арестович до росіян та білорусів

Олексій Арестович звернувся до російських та білоруських офіцерів. Він закликав їх не виконувати злочинні накази своєї влади.

Смертями російських військових переповнений весь інтернет. Про це радник голови Офісу Президента сказав на брифінгу, інформує 24 канал.

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Ще 1 – 2 доби й ви захлиснетесь у наступі. Ваше командування використовує вас як м'ясо. Інакше пояснити рух легкоброньованої техніки у густонаселені міста з дуже серйозною обороною – неможливо,

– наголосив Арестович.

Він зазначив, що бої у Харкові та Києві ні до чого іншого не призведуть, крім смерті російських військових. Адже багато окупантів вже намагаються домовлятися з місцевими мешканцями, або ж здаються у полон.

Полон не означає перехід на нашу сторону, – Арестович

Політик наголосив, що полон – це не щось ганебне й він не означає перехід на сторону України. "Ви зберігаєте життя й відмовляєтесь від агресивної війни, яка не прикрашає ні Росію, ні Білорусь". Усім, хто здасться у полон, нададуть певні гарантії.

Цей вчинок буде мужнім, а не ганебним. Це рішення людини, яка у вирішальний історичний момент знайшла у собі сили зробити особистий вибір, а не бути пустою маріонеткою на службі в напівбожевільного диктатора,

– пояснив радник керівника ОПУ.

Арестович додав, що росіяни можуть й не здаватися у полон, а просто блокувати виконання злочинних наказів. Він наголосив, що Україна вірить, що білоруси та росіяни зможуть зробити правильний вибір.

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