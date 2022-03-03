Ви не дізнаєтесь про більшість тіл, – священник ПЦУ Климент звернувся до російських матерів

Вже тиждень в Україні триває війна проти російських окупантів. Вони обстрілюють міста та забирають життя мирних жителів. Останній священник ПЦУ в Криму Климент записав звернення до російських матерів.

Станом на 3 березня з початку війни вбили понад 9 тисяч окупантів. Однак у Росії цю кількість применшують у майже 20 разів. Окрім цього, в Кремлі заявили, що забирати полонених та загиблих поки не планують.

Варто прочитати Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Священник звернувся до російських матерів

Митрополит Сімферопольський і Кримський Православної Церкви України Климент звернувся до матерів Росії. Він заявив, що діти, яких вони любили, виховували та на яких покладали надії, стали вбивцями.

В Україні іде війна. Ваші діти стріляють у мирних людей, вбивають жінок, вбивають дітей,

– зазначив священник.

Він закликав росіянок зупинити це божевілля та забрати своїх синів додому. Адже вони здатні це зробити.

"За 6 днів війни – понад 6 тисяч вбитих. Мене жахають ідеологи, які зараз працюють у соцмережах і на телебаченні та розповідають, що в Україні зараз нічого не відбувається. Знаючи реальні події", – додав митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ.

Священник наголосив, що найстрашніше те, що російські матері не дізнаються про більшість тіл, адже їх можна визначити лише за залишками ДНК.

"Що вам повернуть? Кого вам повернуть? Ви народжували своїх дітей для чого? Для того, щоб вони загинули в Україні вбивцями? Зупиніть війну! Ви матері. Вам Бог дав таїнство народити дитину і найбільше горе, коли матір ховає своїх дітей", – зауважив священник.

Отець Климент наголосив, що смерті синів вже прийшли в дім російських матерів. Тож він закликав їх прокинутися.

Дивіться звернення митрополита Сімферопольського і Кримського Климента:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!