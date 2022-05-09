"На ваших руках кров": у Росії на 9 травня зламали сітку мовлення телебачення
Джерело:Верховна Рада України
На російському телебаченні практично неможливо побачити чи почути правду. Однак на 9 травня хакери вирішили виправити цю ситуацію.
Вони повністю зламали сітку мовлення ТБ і замість розкладу програм залишили нагадування про те, що Росія розв'язала війну проти України. Відповідні фото оприлюднили у соціальних мережах.
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На ваших руках кров тисяч українців і сотень їх убитих дітей. Телебачення та влада брешуть – ні війні!
– написано на екранах.
Цікаво, що таку картинку росіяни спостерігають на різних провайдерах і телевізійних сервісах. Хакерам, ймовірно, вдалося проникнути у системи телекомунікаційних компаній. Серед яких:
- ростелеком;
- приставка для ТБ Wink.
ТБ у Росії зламують не вперше
Варто нагадати, що російське пропагандистське телебачення вже не вперше вдалося зламати.
Раніше, а саме на початку березня, хакерське угруповання Anonymous замість звичних ток-шоу, що "промивають" мізки, показало мільйонам глядачів на території Росії реальні кадри того, як путінська армія з повітря скидає бомби та ракети на мирне українське місто Харків.
Anonymous оголосили війну Росії
Група Anonymous стала на сторону України ще у перші години повномасштабного вторгнення Росії. Хакери оголосили війну країні-агресору та з того моменту активно б'ють по ній.
- Зламали російський сервіс "Яндекс.Навігатор" і видалили доступ до усіх користувацьких пристроїв де був встановлений додаток.
- Змогли отримати доступ до 15 гігабайтів даних Російської православної церкви.
- хакнули сервер Липецького заводу, де окупанти роблять запчастини для ЗРК.
- оприлюднили 28 гігабайтів документів Центробанку Росії.
- зламали принтери рашистів і за 2 години надрукували понад 100 000 копій з антипутінськими закликами.
- отримали доступ до сайтів арбітражних судів у Росії та розмістили спеціальне послання, в якому вимагали провести суд в Гаазі над Путіним і звільнити політичних в'язнів.
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