Вашингтон назвав умову передачі F-16 Україні

США офіційно приєдналися до авіаційної коаліції та готові тренувати українських пілотів. У Вашингтоні назвали ключову умову передачі Україні літаків F-16, про які просить Київ.

Американські винищувачі F-16 надаватимуться Україні за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по території Росії. Відповідну заяву зробив радник із національної безпеки США Джейк Салліван.

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США не підтримують атаки по території Росії

"Всі можливості, які Сполучені Штати надали Україні, базуються на базовому твердженні, що CША не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", – сказав Салліван.

При цьому він зазначив, що Україна послідовно дотримується відповідних вимог, коли отримує іншу зброю від США.

За його словами, США перейшли до обговорення вдосконалення українських військово-повітряних сил як частини довгострокового зобов'язання щодо самооборони України.

Радник американського президента з нацбезпеки заявив, що у наступні місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості ЗСУ отримають F-16.

У міру того, як найближчими місяцями відбуватиметься навчання (українських пілотів – 24 Канал), ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли буде поставлено літаки, хто їх поставить і скільки,

– заявив Салліван.

Джейк Салліван заявив, що літаки F-16 не були в пріоритеті серед озброєння, яке Україна отримувала взимку та восени 2023 року для захисту та майбутнього контрнаступу.

Що відомо про передачу Україні літаків F-16