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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Вашингтон" відігрався у фіналі НХЛ

223 Читать новость на русском
Фінальна серія НХЛ
Фінальна серія НХЛ / nhl.com

У другому матчі фіналу Кубка Стенлі "Вашингтон" переграв "Вегас" – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) і таким чином зрівняв рахунок у серії до 1:1. Третя гра серії відбудеться в суботу.

Закинути шайбами відзначилися Джеймс Ніл та Ші Теодор з "Вегасу" та Ларс Еллер, Олександр Овечкін та Брукс Орпик з "Вашингтона".

Читайте також: "Вегас" з перемоги почав фінальну серію Кубка Стенлі

Відео з гри "Вегас" – "Вашингтон":

Варто додати, що це вже 13-та шайба росіянина у цьому розіграші. Таким чином Овечкін наблизився до багаторічного рекорду "Кепіталс". У 1990 році Джон Дрюс забив в одному плей-офф 14 голів.

 

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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