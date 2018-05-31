"Вашингтон" відігрався у фіналі НХЛ

У другому матчі фіналу Кубка Стенлі "Вашингтон" переграв "Вегас" – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) і таким чином зрівняв рахунок у серії до 1:1. Третя гра серії відбудеться в суботу.

Закинути шайбами відзначилися Джеймс Ніл та Ші Теодор з "Вегасу" та Ларс Еллер, Олександр Овечкін та Брукс Орпик з "Вашингтона".

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Відео з гри "Вегас" – "Вашингтон":

Варто додати, що це вже 13-та шайба росіянина у цьому розіграші. Таким чином Овечкін наблизився до багаторічного рекорду "Кепіталс". У 1990 році Джон Дрюс забив в одному плей-офф 14 голів.