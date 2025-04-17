Не Трамп причина проблем, або як у США вшанували фаната Путіна
- Петро Олещук заявив, що "перечекання" Дональда Трампа не змінить політичну ситуацію в США, навіть якщо Республіканська партія програє вибори.
- Міська голова Вашингтона Мюріел Баузер оголосила 11 квітня 2025 року днем Алєксандра Овечкіна, попри те, що той відкрито підтримує політику Владіміра Путіна.
Часто зустрічаю думку, що треба "перечекати" Трампа. Мовляв, це "не надовго".Смію не погодитися з такою думкою.
Річ не в Трампі
Про "перечекання" Дональда Трампа говорять, абстрагуючись від того, що реальних інструментів його усунення з посади протягом 4 років немає, а гіпотетична поразка Республіканської партії на виборах через 1,5 року просто означатиме політичне протистояння між гілками влади, а не зміну політики. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.
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Проблема не в Трампі. Наведу яскравий приклад.
Міська голова Вашингтона Мюріел Баузер оголосила 11 квітня 2025 року днем Алєксандра Овечкіна.
"Сьогодні ми зібралися на Capital One Arena як вашингтонці, як хокейні вболівальники і як шанувальники Great 8, щоб відсвяткувати це дивовижне досягнення Овечкіна. Подякувати йому за те, що був з "Вашингтон Кепіталс" усю свою кар'єру в НХЛ і став неймовірно важливим. 11 квітня 2025 року оголошую Днем Овечкіна у Вашингтоні, округ Колумбія. Рекомендую всім містянам відзначити цю подію".
Сама Мюріел Баузер – демократка. Овечкін – рашист, прихильник бункерного психопата і його політики. Хокеїст неодноразово це підкреслював.
Минув тиждень після теракту у Кривому Розі. Пару днів до теракту у Сумах. А у Вашингтоні – день рашистської на*олочі. Ні, реально почитайте про нього – він у команді Владіміра Путіна, постійно розказує, як любить свою терористичну владу. Але у Вашингтоні "його день". Бо той добре закидає шайби, і цим дуже радує місцевий плебс.
Повторюю, мова не про MAGA, а про політикиню-демократку. Отже, у США величезні проблеми з мораллю. Трамп – це наслідок цих проблем, а не причина.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.