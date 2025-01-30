ЗМІ оприлюднили, що казав диспетчер перед авіакатастрофою у Вашингтоні та після неї

У Вашингтоні ввечері 29 січня зіткнувся пасажирський літак та гелікоптер, після чого обидва повітряні судна впали у річку. Перед катастрофою та після неї авіадиспетчер зв'язувався з екіпажем вертольота, щоб дізнатися про ситуацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Наразі на місці авіакатастрофи у Вашингтоні працюють оперативні служби.

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Що казав диспетчер під час авіакатастрофи у Вашингтоні

Журналісти отримали аудіозапис розмови авіадиспетчера з екіпажем гелікоптера Black Hawk, який фіксує момент, коли оператори управління повітряним рухом запитують вертоліт, чи є поруч комерційний рейс авіакомпанії PSA Airlines.

Потім диспетчер сказав, щоб гелікоптер пройшов позаду пасажирського літака.

Додатковий аудіодиспетчер управління повітряним рухом незадовго до зіткнення літака з вертольотом зафіксував слова пілота вертольота, який казав: "Екіпаж має літак у полі зору, вимагайте візуального розведення".

Менш ніж через 13 секунд на аудіо було зафіксувало дихання, у тому числі гучний протяжний вигук – О, на задньому плані, очевидно, з диспетчерської вежі, у момент аварії.

Потім диспетчери сповістили іншого пілота про те, що сталося.

Я не знаю, чи ви зрозуміли раніше, що трапилося, але було зіткнення. Ми збираємося припинити роботу на невизначений час, якщо ви захочете повернутися до воріт. Настійно рекомендую вам, хлопці, координувати роботу з компанією. Дайте мені знати, що ви хочете зробити,

– сказав диспетчер.

На аудіо також було чутно, що інший пілот бачив інцидент і підтвердив це диспетчеру.

Можна було почути, як інший пілот сказав: "Так, ми були на короткому фіналі, і ми побачили сигнальні ракети з протилежного боку річки Потомак".

Пізніше диспетчер на підході сказав: "Схоже, що обидва повітряні судна перебувають в річці, пошуково-рятувальні роботи триватимуть".

Кілька інших літаків планували перенаправитися в інші аеропорти після інциденту, оскільки польоти в аеропорт імені Рональда Рейгана біля Вашингтону були припинені.

До слова, Дональд Трамп відреагував на авіакатастрофу, що сталася у Вашингтоні. Він сказав, що це була жахлива ніч, але наголосив, що інциденту можна було б уникнути.