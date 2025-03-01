"Це було неприємне прощання": як може діяти Трамп після зустрічі з Зеленським

Під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону між лідерами України та США трапилось суперечка. Це може мати негативні наслідки для України та світу, проте така ситуація вказує і на серйозні зміни у Сполучених Штатах Америки.

Якщо Дональд Трамп змінить свою риторику та почне співпрацювати з Росією, зокрема видобувати рідкісноземельні метали на окупованих територіях України, то це зробить його військовим злочинцем. Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що перепалка між президентами стала дуже неприємним, але чітким прощанням.

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Україні необхідна підтримка

Юрій Рашкін припустив, що єдиним позитивним наслідком зустрічі Зеленського та Трампа є те, що Європа тепер зможе сконцентруватись на допомозі Україні.

Трамп показав наскільки він передбачуваний і як треба діяти (європейцям – 24 Канал),

– сказав він.

Трамп відходить від демократії

Рашкін висловив думку, що Дональд Трамп, зважаючи на останні контакти із Росією, може відійти від демократії та почати співпрацювати із країнами, які раніше підпадали під санкції США.

Ймовірно, все для того, щоб перекрити ті потреби, які Сполучені Штати Америки раніше вирішували за допомогою співпраці з Європою.

Проте мене більше турбує, на кого Україна тепер зможе покластися в сенсі допомоги. Європа – так, але як щодо Канади та Південної Кореї. Південнокорейці можуть відіграти дуже важливу роль, адже Кім Чен Ин погрожує їм, тобто диктори йдуть в атаку,

– наголосив політичний діяч зі США.

Зазначимо, Дональд Трамп має намір відновити відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, вважаючи це перевагою для всього світу. Він заявив, що добре ладнає з главою КНДР і прагне налагодити контакти з іншими світовими лідерами.