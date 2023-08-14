Дуже любив подорожувати: на фронті загинув пластун та воїн Василь Дорошенко

На жаль, на війні в Україні загинув пластун та військовослужбовець Василь Дорошенко. Він родом з Тисменицької громади, що на Івано-Франківщині.

Василь Дорошенко народився у селі Тязів 21 квітня 1995 року. Він воював у складі 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

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Що відомо про загиблого воїна

Після школи Василь вступив до Івано-Франківського фахового коледжу технологій та бізнесу, навчався за спеціальністю "Фінанси та кредит". Згодом продовжив навчання на історичному факультеті Українського католицького університету.

У 2021 році здобував юридичну освіту у "Львівській політехніці". Василь любив подорожувати автостопом та читати.

До "Пласту" вступив 29 вересня 2014 року. З 2015 до 2017 був виховником рою "Динозаврики", інструктором ройової вмілості "Актор". А у 2016 році приїхав братчиком до гніздового табору "Прайм". У серпні 2017 року був комендантом ройового табору "Маленькі дикуни".

Після початку повномасштабного вторгнення Василь воював у складі 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ. З лютого 2023 року був бійцем 3 окремої штурмової бригади.

Відомо, що Василь воював під Бахмутом. У травні цього року він отримав поранення, пройшов лікування та реабілітацію і знову повернувся на фронт.

На жаль, 13 серпня Василь загинув у бою із загарбниками. Наразі обставини та місце загибелі військового уточнюють.

Загиблий військовий Василь Дорошенко / фото із соцмереж

Болючі втрати України на війні