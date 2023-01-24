Лозинський заявив, що не погоджується з обвинуваченням і не брав хабар

Суд відправив Василя Лозинського під цілодобовий домашній арешт через підозру в отриманні неправомірної вигоди. Проте він заявив, що не погоджується з обвинуваченням і заперечив отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.

У САП вважають, що колишній заступник керівника Мінрегіону Василь Лозинський лобіював укладання договорів із підприємствами, які продавали обладнання за завищеними цінами. Проте він заявив, що не погоджується з обвинуваченням й заперечив отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.

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У чому звинувачують Лозинського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає, що Лозинський лобіював укладання договорів із підконтрольними підприємствами, які продавали обладнання за завищеними цінами.

13 липня 2022 року Кабмін виділив 1 млрд 406 млн грн для державного інституту "УкрВодоканалуПроект" для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Відповідно до цієї програми потрібно було закупити обладнання: котельні, дизель-генератори, газогенератори, дизпаливо, автобуси тощо,

– сказав прокурор Олександр Омельченко.

Згідно з обвинуваченням, Лозинський допоміг укласти 3 договори з підприємством ТОВ "ТехноТрансБуд" на суму 500 мільйонів гривень, за що отримав хабар 8% від суми – 400 тисяч доларів. Крім цього, гроші, які нібито отримав Лозинський, посадовець конвертом передав спільнику до Львова, щоб приховати злочин.

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Лозинський заперечує обвинувачення САП

Колишній заступник керівника Мінрегіону Лозинський заявив, що не погоджується з обвинуваченням й заперечив отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, що прокурори клопотали про тримання під вартою Василя Лозинського. Проте Вищий антикорупційний суд задовольнив їхнє клопотання частково – ексзаступник міністра перебуватиме під домашнім арештом у Києві.