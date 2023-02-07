Не потрібно дублювати повноваження, – нардеп Костенко про основне завдання Малюка на чолі СБУ
Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України. Народні депутати підтримали рішення більшістю голосів.
Ключовим завданням очільника відомства має стати підсилення контррозвідувальної діяльності. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий ЗСУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.
Варте уваги Скотився до яєчні в Криму: Малюк розповів про долю Медведчука
Контррозвідка – основне завдання служби
Звісно, співробітники СБУ виконують й інші функції – борються з корупцією та економічними злочинами. Проте в нас достатньо органів, вважає Костенко, які могли б працювати за цими напрямками. Служба безпеки зараз мобілізувала чимало людей, вона доволі розлога, зокрема, виконує оперативно-бойові завдання на лінії фронту.
"Я думаю, що тут не потрібно дублювати повноваження. Корупційні складові, економічні злочини – це треба від них прибирати. У нас є з Василем Васильовичем певні розбіжності, але те, що – це позитив", – зауважив військовослужбовець.
Що не так з "відставкою" Резнікова? / Куди подівся Баканов? / Масштабні кадрові ротації: дивіться відео
Що відомо про Малюка
- Василь Малюк – чиновник родом з Житомирщини. Він був учасником бойових дій та має звання полковника. З 2001 року ніс військову службу в органах державної безпеки.
- У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство". Обіймав різні посади у регіональних управліннях СБУ.
- За словами політолога Олексія Голобуцького, новий очільник СБУ перетворює відомство на український Моссад. Крім того, він робить усе для того, щоб очистити його від російських агентів.