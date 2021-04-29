Представник Кабміну в Раді Василь Мокан йде з посади

Нардеп від фракції "Слуга народу" Василь Мокан більше не виконуватиме обов'язки представника Кабміну у Верховній Раді. Він був представником уряду в парламенті з квітня 2020 року.

Про своє рішення Мокан заявив на брифінгу у Верховній Раді 29 квітня 2021 року. У цей же день він написав заяву про звільнення.

До речі Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики

За словами нардепа, він радий, що парламент нарешті ухвалив рішення про призначення міністра енергетики. Разом з тим Мокан додав, що більше не відповідатиме за комунікацію між законодавчою та виконавчою владою.

Я написав заяву, що хочу піти з посади представника Кабінету Міністрів України,

– заявив Василь Мокан.

Нардеп зазначив, що його рішення погоджене з прем'єром Денисом Шмигалем. Він також подякував всьому уряду за плідну роботу протягом майже 14 місяців.

Коли уряд призначить нового представника в Раду

Хто буде наступним представником Кабміну в Раді Василь Мокан не сказав. Зауважив тільки, що рішення має ухвалити уряд.

У Кабміні ж зазначають, що Василь Мокан був їхнім представником в Раді з квітня 2020 року. Там також додали, що планують розглянути питання про призначення нового постійного представника Кабміну у Верховній Раді протягом найближчих двох тижнів.

Чим займатиметься Мокан

Нардеп розповів, що відтепер більше часу планує приділяти законодавчій роботі за своїм профільним напрямом національно-патріотичного виховання в Україні.