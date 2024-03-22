"Демілітаризація України": у Росії заявили, що виконали ціль "СВО"

Ще у лютому 2023 року російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія розпочинає проти України так звану "СВО". Цю байку російські пропагандисти підтримували протягом тривалого часу, однак схоже кремлівські посадовці вирішили дещо змінити свою риторику.

Представник Росії в ООН вкотре відзначився цинічною заявою стосовно війни в Україні. Під час засідання Ради безпеки він заявив, що ціль російських загарбників так званої "ес-ве-о" на території нашої держави буцімто досягнута, інформує 24 Канал.

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Ціль "СВО" – виконана

Кремлівський улюбленець Василь Небензя, який є постійним рупором російської пропаганди в ООН заявив, що першочергові цілі країни-агресорки в Україні нібито виконані. За його словами, мета "СВО" по "демілітаризації" нашої держави начебто здійснена.

З огляду на те, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої СВО щодо демілітаризації власне України виконано,

– підло заявив Небензя.

Російський представник також не міг не згадати байку, що є звичайною справою для інформпростору країни-агресорки, про "неспроможності" українських військових.

Небензя сказав, що тепер наші захисники "виживають виключно завдяки поставок від країн Північноатлантичного альянсу". Вочевидь він вирішив не вказувати наявність факту українського збройного виробництва.

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