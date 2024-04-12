Наговорив на кілька гааг: зрадник Прозоров незадовго до підриву дав інтерв'ю пропагандистам

Росіяни оприлюднили інтерв'ю Василя Прозорова – колишнього співробітника СБУ, чию автівку підірвали 12 квітня. В інтерв'ю він говорить, що вирішив боротися з українською владою "доступними йому способами". 24 Канал розкаже детальніше.

Василь Прозоров перейшов на бік ворога ще 2014 року. Десять років потому в Москві його "тойота" вибухнула, коли він спробував її завести. Наразі зрадник у лікарні з травмами рук і ніг.

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Про що йдеться в останньому інтерв'ю Прозорова

Я чудово розумів, що війна почнеться та буде серйозною. Але оскільки мені з цією владою не по дорозі, то я серйзно думав переїздити з родиною в Крим. А тут видалася можливість потрапити в центр ухвалення рішень української влади, яка проводила АТО,

– пояснює він.

Чоловік служив в Управлінні СБУ в Запорізькій області у підрозділі з охорони держтаємниці, але перевівся до Києва. Це запропонували друзі, оскільки на початок АТО у відомстві бракувало людей. Так Прозоров потрапив в антитерористичний центр СБУ.

На камеру він абсолютно вільно говорить, що мав зв'язки у Москві, тож тут-таки вийшов на російські спецслужби, запропонувавши їм співпрацю. І з перших днів нової роботи став зливати росіянам інформацію. Це було у другій половині квітня 2014-го.

"Зійшлися всі карти в моїх руках", – посміхається.

Після 9 травня Прозоров поїхав під Слов'янськ, де тоді було найгарячіше

Подальші події переконали мене в тому, що я ухвалив правильне рішення та обрав правильний шлях. Не можна було інакше – з цією владою треба було боротися,

– "аргументує" він.

Мовляв, українська влада "не залишила іншого рішення, ніж потопити ці регіони в крові".