"Він загинув щасливий": тато Василя Ратушного висловився про сина та дав настанову українцям

У середу, 5 березня, у Києві відбувається прощання з Василем Ратушним. Батько Героя виступив з промовою, де висловив переконання, що Василь загинув справді щасливим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".

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Батько Василя Ратушного взяв слово

Тато загиблого Василя Ратушного зазначив, що його старший син завжди вважав, що в майбутньому має значення лише кількість знищених ворогів. А будь-які інші дії, які до цього не призводять, – позбавлені сенсу.

Він справді загинув щасливим, я в цьому переконаний. Тому що найбільше йому боліло не поранення, не контузії, йому боліли змарновані шанси, не докладені зусилля та перешкоди від начебто своїх же бюрократичних сил, які не давали йому реалізуватися на повну,

– сказав чоловік.

Тато Героя наголосив, що українцям зараз варто ставати "єдиним організмом, який буде винищувати ворогів, за потреби, у промислових масштабах".

"Якщо ми не станемо самі стіною, за якою ніякий ворог не пройде ніколи, ми зникнемо як нація. Займайте місце на "стіні", яке звільняється. Не думайте довго", – сказав він.

Зазначимо, що Василь – старший брат активіста та військового Романа Ратушного. Василь був пілотом БпЛА підрозділу "Птахи Мадяра" та загинув від ворожого FPV-дрона, який влучив просто в авто.