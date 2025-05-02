Загинув смертю хоробрих: у боях за Україну поліг Василь Скороход із Вінниччини

Україна втратила ще одного вірного сина. "На щиті" повернувся мешканець Вапнярської громади, що на Вінниччині, Скороход Василь Петрович.

Він загинув під час стрілецького бою на Херсонщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Тульчинську РВА.

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Що відомо про воїна Василя Скорохода

Василь Скороход народився 24 серпня 1987 року у селищі Вапнярка.

У Вапнярській громаді розповіли, що він навчався у тамтешній школі, здобував професію та працював серед своїх земляків.

"Завжди був відповідальним, щирим, добрим сином свого краю", – кажуть там.

Василя Скорохода мобілізували у червні 2024 року.

Молодший сержант служив командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 1 батальйону берегової оборони.

Воїн загинув 21 квітня смертю хоробрих, до останнього залишаючись вірним присязі та Україні, – під час стрілецького бою з ворогом на лівому березі річки Дніпро біля Нижньодніпровського Херсонської області.

Ми схиляємо голови перед подвигом нашого земляка. Його мужність, незламність і відданість Батьківщині стали прикладом справжнього патріотизму та любові до рідної землі. У глибокій скорботі, із вдячністю за захист України, чекатимемо навколішках, з прапорами та квітами Василя Петровича. Величний подвиг запеклої боротьби мужнього воїна, вірного Сина України з російським окупантом не зітреться часом. Пам'ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях. Його ім'я вписане золотими літерами в історію незалежної України,

– написали у РВА.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України Василя Скорохода. Вічна пам'ять воїну!